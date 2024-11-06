Вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России

«Известия»: вирус Коксаки заподозрили у детей из девяти регионов России

У детей в детских садах и школах как минимум девяти регионов России обнаружили подозрения на вирус Коксаки. Об этом сообщили «Известия» .

На инфекцию пожаловалась в Калужской, Ижевской, Брянской и Владимирской областях, Подмосковье, Татарстане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве.

При этом в Минздраве Ижевской области заявили об отсутствии вспышек инфекции в регионе. В ведомстве отметили, что частные случае заболеваний лечат по рекомендациям.

Среди симптомов вируса Коксаки выделили жидкий стул, сыпь, боль в горле, насморк, кашель и повышение температуры. Также у некоторых туристов после курортов Турции заметили тошноту и лихорадку, традиционно связанные с кишечными инфекциями.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию после появления данных о вирусе Коксаки, которым российские туристы заразились в Турции.