Горячую линию из-за вируса Коксаки запустили в России

Роспотребнадзор запустил горячую линию после появления данных о вирусе Коксаки, которым российские туристы заразились в Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информацию собирают для дальнейшего оперативного реагирования.

«Роспотребнадзор открыл работу горячей линии для консультирования в связи с появлением информации о заболеваниях детей во время пребывания на турецких курортах», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что вирус Коксаки относится к числу энтеровирусных инфекций. Он передается контактно-бытовым, воздушно-капельным и водным путями. В целях профилактики рекомендуется пить кипяченую или бутилированную воду, избегать контактов с заразившимися людьми и чаще мыть руки.

Ранее вирусологи допустили, что пандемия COVID-19 могла усилить вирус Коксаки.