Депутаты требуют новых проверок по делу редактора Ura.ru Аллаярова

Депутаты нескольких фракций потребовали проверить правоохранителей по делу арестованного журналиста Дениса Аллаярова. Об этом сообщило Ura.ru.

Парламентарий от КПРФ Ренат Сулейманов направил официальное письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову.

«Прошу вас провести прокурорскую проверку соблюдения законодательства в ходе проведения следственных действий, в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования», — написал депутат.

К генпрокурору также обратился первый заместитель главы фракции «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков, а председатель «Справедливой России» Сергей Миронов написал руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно, что суд заключил Дениса Аллаярова под стражу до 4 августа. По версии следствия, журналист передал 20 тысяч рублей родному дяде, начальнику отдела уголовного розыска 10-го отдела полиции по Екатеринбургу Андрею Карпову.

В Ura.ru заявили, что доказательств передачи взятки при обысках не нашли, а Карпов оклеветал родственника. Сам журналист вину не признал.