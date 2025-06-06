Редактора Ura.ru заключили под стражу на два месяца

Суд заключил под стражу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова до 4 августа. Об этом сообщило само информагентство .

По данным следствия, Аллаяров передал 20 тысяч рублей родному дяде, начальнику отдела уголовного розыска 10-го отдела полиции по Екатеринбургу Андрею Карпову, которого ранее задержали за другое преступление.

В самом информагентстве заявили, что Карпов оклеветал племянника, чтобы получить менее строгое наказание, а при обысках доказательств передачи взятки так и не нашли. Также в редакции назвали происходящее давлением на СМИ.

Самого офицера полиции отправили под домашний арест — также до 4 августа, — запретив ему определенные действия.

Обыски в екатеринбургской редакции прошли накануне. На следующий день на допрос увезли главного редактора агентства Диану Козлову, которая получила статус свидетеля.

Сами журналисты считают, что поводом для обысков стал интерес правоохранительных органов, откуда редакция узнает о событиях криминального характера в регионе.