Депутаты потребовали освободить пенсионеров от уплаты налога на садовые дома

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил в Государственной думе освободить от налога на недвижимость владельцев садовых домов площадью больше 50 квадратных метров. Налоговую льготу хотят распространить на определенные категории граждан.

По закону Герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, пострадавшие от радиации, пенсионеры, а также родители и супруги погибших военнослужащих освобождаются от уплаты налога на имущество.

«Но проблема в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется. Из-за этого пенсионеры, инвалиды, граждане с низкими доходами вынуждены платить налог на недвижимость, а это увеличивает финансовую нагрузку», — подчеркнул лидер СРЗП.

Авторы законопроекта предлагают изменить Налоговый кодекс. Они хотят добавить в список объектов недвижимости, на которые распространяются льготы, «единственный садовый дом» площадью более 50 квадратных метров.

Принятие этого законопроекта, подчеркнул Миронов, снизит налоговую нагрузку на социально уязвимые группы граждан. Это поможет поддержать пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести в России новую налоговую выплату для граждан определенных профессий. В случае одобрения законопроекта на нее смогут рассчитывать работники культуры и искусства, представители российской науки, медработники и школьные учителя.