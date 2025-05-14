Для нескольких категорий россиян может появиться новая налоговая льгота

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести в России новую налоговую выплату для граждан определенных профессий. Текст законопроекта опубликовали на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В случае одобрения законопроекта, на ежегодную единовременную выплату смогут рассчитывать работники культуры и искусства, представители российской науки, медработники и школьные учителя.

Размер выплаты будет равен разнице между реально уплаченным налогом на доходы физлиц (НДФЛ) за прошедший год и суммой налога, рассчитанной по ставке 6% от тех же доходов.

Авторы инициативы, возглавляемые лидером партии Сергеем Мироновым, считают, что нововведение поможет решить проблему с недостаточным количеством специалистов, который особенно ощутим в регионам.

«Принятие данного законопроекта позволит регионам получить дополнительный инструмент для привлечения молодых специалистов в наиболее нуждающиеся отрасли — образования, медицины, фармацевтики, культуры, искусства и науки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее депутаты Госдумы выступили с предложением о введении денежных выплат россиянам, которые будут сообщать правоохранительным органам о мигрантах-нарушителях.