Депутат спела пошлые частушки под баян в супермаркете на Урале

В Свердловской области депутат думы Шалинского городского округа Наталья Асаинова исполнила под баян вместе с жителями поселка пошлые частушки в местном магазине и теперь ей грозит увольнение. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Депутат вместе с жителями поселка и школьниками в новогодних костюмах провела «Елку желаний» в Шали. Они собирали сладости и поздравляли окружающих. После праздника ее попросили зайти в местный магазин.

«Там она спела пошлые частушки, а коллеги весело поддержали», — уточнил канал.

Этот момент попал на видео, которое увидел председатель думы. Теперь Асаинову ожидает комиссия по этике, а продуктовый магазин проверят на антисанитарию из-за того, депутат там «трясла подолами».

В декабре 2024 года депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков, ранее назвавший «бомжами» и «алкоголиками» участников спецоперации, потребовал отставки мэра Владислава Логинова.