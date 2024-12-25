Называвший контрактников «бомжами» депутат потребовал отставки мэра Красноярска
Депутат Дюков создал петицию за отставку мэра Красноярска Логинова
Депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков потребовал отставки мэра города Владислава Логинова. Для этого он создал петицию.
«Уважаемые земляки- красноярцы! Прошу поддержать мое обращение к коллегам- депутатам городского Совета депутатов, в котором я согласно статье 42 Устава Красноярска призвал начать процедуру Досрочного прекращения полномочий Главы Красноярска Логинова В.А.», — отметил в обращении Дюков.
По словам депутата, голосование анонимное, но оно необходимо, чтобы «спасти Красноярск». Петицию на момент ее публикации подписали 82 человека.
Дюков ранее прославился тем, что в феврале этого года назвал участников спецоперации «алкоголиками» и «бомжами», после чего комиссия по этике Горсовета рассматривала его высказывание.
Депутат также утверждал, что угроза роста бесплодия среди населения Красноярска возникла в первую очередь из-за экологических проблем.