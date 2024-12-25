Называвший контрактников «бомжами» депутат потребовал отставки мэра Красноярска

Депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков потребовал отставки мэра города Владислава Логинова. Для этого он создал петицию .

«Уважаемые земляки- красноярцы! Прошу поддержать мое обращение к коллегам- депутатам городского Совета депутатов, в котором я согласно статье 42 Устава Красноярска призвал начать процедуру Досрочного прекращения полномочий Главы Красноярска Логинова В.А.», — отметил в обращении Дюков.

По словам депутата, голосование анонимное, но оно необходимо, чтобы «спасти Красноярск». Петицию на момент ее публикации подписали 82 человека.

Дюков ранее прославился тем, что в феврале этого года назвал участников спецоперации «алкоголиками» и «бомжами», после чего комиссия по этике Горсовета рассматривала его высказывание.

Депутат также утверждал, что угроза роста бесплодия среди населения Красноярска возникла в первую очередь из-за экологических проблем.