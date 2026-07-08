Депутат Немкин предупредил о мошеннических схемах с «выплатами» для пенсионеров

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал RT о распространенной схеме телефонного мошенничества.

По словам депутата, злоумышленники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками различных государственных ведомств. Они сообщают о якобы положенных выплатах, компенсациях или внеплановых индексациях. Впоследствии жертву убеждают, что для получения денег необходимо срочно подтвердить личность, назвать код из СМС или сообщить данные банковской карты.

Парламентарий отметил, что преступники постоянно совершенствуют свои сценарии. Они могут ссылаться на новые меры социальной поддержки, перерасчет пенсии, единовременные выплаты к памятным датам или необходимость подтвердить право на льготы.