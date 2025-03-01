Депутат-миллионер из Сургута устроился работать на автомойку
Сургутский депутат Барсов пошел работать на автомойку после совета пенсионерам
Депутат думы Сургута Евгений Барсов, предложивший пенсионерам идти работать на автомойку, сам отправился мыть машины. Об этом сообщил сайт 86.ru.
Депутат рассказал, что хорошо выполняет свою работу.
«Посмотри, как чисто! Это я сделал!» — отметил он.
В интервью Барсов признался, что получает пенсию, но она составляет меньше 50 тысяч рублей, а за каждую помытую машину автомойка заплатит автомойки до 35% с оплаты услуги.
Он решил пойти работать после скандала из-за совета пенсионерам, боящимся остаться без средств к существованию: депутат рекомендовал им заработать денег с помощью мытья автомобилей и рассказал, что в день таким образом можно получить по четыре-пять тысяч рублей.
Позже Барсов объяснил, что не имел в виду ничего оскорбительного. По его словам, работа на автомойке подойдет тем, у кого все в порядке со здоровьем.