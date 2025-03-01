Депутат-миллионер из Сургута устроился работать на автомойку

Депутат думы Сургута Евгений Барсов, предложивший пенсионерам идти работать на автомойку, сам отправился мыть машины. Об этом сообщил сайт 86.ru .

Депутат рассказал, что хорошо выполняет свою работу.

«Посмотри, как чисто! Это я сделал!» — отметил он.

В интервью Барсов признался, что получает пенсию, но она составляет меньше 50 тысяч рублей, а за каждую помытую машину автомойка заплатит автомойки до 35% с оплаты услуги.

Он решил пойти работать после скандала из-за совета пенсионерам, боящимся остаться без средств к существованию: депутат рекомендовал им заработать денег с помощью мытья автомобилей и рассказал, что в день таким образом можно получить по четыре-пять тысяч рублей.

Позже Барсов объяснил, что не имел в виду ничего оскорбительного. По его словам, работа на автомойке подойдет тем, у кого все в порядке со здоровьем.