«Надо пахать». Сургутский депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойках
Депутат гордумы Сургута Барсов отправил пенсионеров работать на автомойки
Пожилые люди, которым не хватает средств на жизнь, могут подрабатывать на автомойках. Об этом бизнесмен и депутат городской думы Сургута Евгений Барсов заявил на своем YouTube-канале.
В видеоролике Барсов порассуждал о возможности трудоустройства граждан возрастом около 70 лет. По словам депутата, он спросил у знакомого владельца автомойки, взял бы он его на работу (Барсову в январе исполнилось 67 лет — прим.ред.), и получил утвердительный ответ.
«Зарплата в день где-то четыре-пять тысяч рублей. Нормально. Надо пахать. Ну как пахать? Мой машину да мой. Со шланга ее поливать. Поэтому для тех, кто боится остаться без работы или без средств к существованию: вот, идите на мойку», — сказал депутат.
Согласно опубликованной в Сети декларации о доходах Барсова за 2018 год, он владеет 29 квартирами, 10 спортивными самолетами, а в год зарабатывает около 33,5 миллиона рублей.
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