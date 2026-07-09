Депутат Матвейчев объяснил необходимость маркировки контента с ИИ распространением фейков и дипфейков

Маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, необходима для того, чтобы люди могли отличать реальные факты от сгенерированных нейросетью материалов и исключить распространение фейков и дипфейков. Об этом заявил в эфире телеканала «Звезда» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

В качестве примера угрозы он привел статистику: за последнее время жертвами подобных подделок стали 19 губернаторов российских регионов. По словам депутата, злоумышленники создают видеоролики, где лицо и голос чиновника выглядят абсолютно реальными, а мимика совпадает с речью, при этом на записи политик сообщает о вымышленной катастрофе или бомбежке.

Граждане, видя официальное лицо, начинают паниковать, например бежать в бомбоубежища, хотя позже выясняется, что настоящий губернатор не делал никаких подобных заявлений. Матвейчев прямо указал, что такие технологии используются украинской стороной для дестабилизации обстановки внутри России и запугивания населения, поэтому законодательное регулирование ИИ-контента рассматривается как вопрос национальной безопасности.