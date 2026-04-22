Депутат Колунов напомнил об изменении графика выплаты пенсий из-за праздников
В связи с майскими праздниками Социальный фонд России изменил график выплат, и некоторым пенсионерам деньги придут раньше обычного — уже в апреле. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT.
Депутат подчеркнул, что досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.
«Досрочно выплаты поступят тем пенсионерам, которым пенсия приходит через банки с 1-го по 4-е число месяца. Средства поступят на счет до 30 апреля», — отметил он.
Никаких дополнительных действий со стороны граждан не требуется: СФР переведет средства автоматически.