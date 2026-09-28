Депутат Говырин отметил, что льготники могут изменить набор соцуслуг до 1 октября

До 1 октября 2026 года пенсионеры из числа федеральных льготников могут выбрать формат получения набора социальных услуг на 2027 год. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам парламентария, заявление нужно подавать только тем, кто планирует изменить действующий порядок. Получатели ежемесячной денежной выплаты вправе оставить льготы в натуральном виде либо заменить их денежным эквивалентом. В набор входят лекарства и медизделия по рецептам, санаторные путевки, а также проезд на пригородных поездах и к месту лечения.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России. При личном обращении понадобится паспорт. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января 2027 года. Если гражданин решит ничего не менять, прежний способ предоставления услуг сохранится автоматически.