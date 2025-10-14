Депутат Бурматов сообщил, что поставить питомца на учет можно будет в любой ветеринарной клинике

В Государственной Думе готовится законопроект об обязательной бесплатной регистрации домашних кошек и собак. Его планируют рассмотреть в текущую парламентскую сессию, сообщил радио Sputnik первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Поставить питомца на учет можно будет в любой ветеринарной клинике. Данные о животном и его владельце будут вноситься в государственную информационную систему ветеринарии «ВетИС». Для этого потребуются паспорт хозяина и сведения о питомце: происхождение, состояние здоровья и сделанные прививки.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов пояснил, что владельцам предоставят свободу выбора способа маркировки животных: чипирование, клеймо-татуировка, бирка или другой способ. Дополнительно может быть введено фотографирование для распознавания животного.

Инициатива призвана создать единую федеральную систему учета домашних животных, так как на сегодняшний день соответствующие местные законы приняли лишь 20 регионов страны.