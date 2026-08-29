Депутат Аксаков объяснил принципы работы лимита на количество банковских карт

Депутат Аксаков: владельцы более 20 карт смогут пользоваться ими до конца срока

Владельцы более 20 банковских карт на момент введения лимита на их число смогут пользоваться ими до истечения срока действия. Об этом рассказал РИА «Новости» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем, то есть не надо будет их куда-то сдавать. Но эти люди смогут использовать карты, пусть их больше 20 или даже 50, пока срок их действия не истечет», — пояснил депутат.

При этом оформлять новые карты они не смогут, пока количество действующих не сократится до 19: тогда можно будет получить 20-ю.

По словам Аксакова, у большинства россиян в среднем не более четырех карт, поэтому ограничение затронет лишь небольшую часть граждан.

Инициатива о введении лимита на число банковских карт появилась еще в ноябре 2025 года.