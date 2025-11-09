В России ограничат число банковских карт на человека

До конца 2025 года Госдуму примет закон об ограничении количества банковских карт на одного человека — не более 20 штук суммарно и не более пяти в одном банке. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы примем до конца года. Речь о 20 картах на одного человека», — заявил он.

Парламентарий уточнил, что сохраняется предложение ограничить количество открытых карт на человека в одном банке. Депутат объяснял, что эта мера упростит контроль и повысит прозрачность операций, а также усилит борьбу с дропперами и мошенничеством.

Экономист Инна Литвиненко отмечала, что нововведение имеет минусы, которые в большей степени касаются банков. Каждая новая карта — для финансовых организаций очередная возможность собирать данные о клиенте, получать комиссию за обслуживание и проводить маркетинг.