Дептранс напомнил москвичам правила безопасности во время дождя

Когда на улице сильный дождь, стоит по возможности перенести поездку и дождаться улучшения погоды. Об этом сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале .

В столице местами ливни, они будут идти до конца дня, отметили в департаменте.

Водителям, которые не могут отказаться от поездки или уже находятся в дороге, напомнили правила безопасного вождения в сложных условиях.

Следует избегать резких маневров и сосредоточить внимание на дороге, не отвлекаясь на телефон. Не стоит парковаться под шаткими конструкциями и деревьями. Перед пешеходным переходом лучше притормозить заранее и убедиться, что другие участники движения вас заметили.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные Москву ждут аномальные ливни. Он связал их с редким погодным явлением — эффектом Фудзивары.