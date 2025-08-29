Дептранс Москвы опроверг введение платы на всех дорогах города

Московский Дептранс не подтвердил информацию о планах ввести оплату за каждый километр пробега в столице при езде на личном автомобиле. Об этом RT сообщили в ведомстве.

«В Департамент транспорта города Москвы не поступали обращения по вопросу, о котором высказывались некоторые эксперты», — заявили в пресс-службе.

В Дептрансе напомнили, что несколько лет в Москве работают две платные автомагистрали: Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона.

Член Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин допускал, что все автомобильные дороги в Москве могут стать платными.

Он объяснял, что необходимы средства на содержание и ремонт, а многие современные машины работают не на бензине с включенными в стоимость акцизами на эти цели, а на других видах топлива.

Сотрудник Института экономики транспорта Екатерина Решетова отмечала, что технически в Москве есть возможность отслеживать передвижение транспорта и начислять за это плату.