Деньги за каждый километр: все дороги в Москве могут стать платными

Член ОП при Минтрансе Блинкин: в Москве могут сделать все дороги платными

Для решения проблемы с регулярными пробками и высоким трафиком в Москве можно ввести платные дороги для всех личных автомобилей с системой оплаты за каждый километр пробега. Об этом изданию «Абзац» сообщил член Общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин.

По его словам, подобные эксперименты активно идут в десятках городов мира, теоретически на это может пойти и российская столица.

«Технически столица может уже сейчас ввести платежи за километр пробега. Каждый километр можно очень легко посчитать. Условно, проехал я расстояние — выпишут счет, как за электричество», — сказал Блинкин.

Специалист уточнил, что итоговая стоимость поездки будет зависеть от загруженности дорог.

«Ночью автомобилей мало ездит, поэтому за километр будет маленький тариф. В час пик — большой. Сборы могут быть переменными или фиксированными, основанными на типе дороги, времени в пути и так далее», — заключил он.

Ранее автоэксперт Олег Мосеев пришел к выводу, что электромобили в России еще долго останутся дорогими игрушками.