«Появились законные неплательщики». Идею о полностью платных дорогах в Москве объяснили

Идея сделать все дороги в Москве платными связана с необходимостью их содержания и регулярного ремонта. Об этом 360.ru заявил член общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.

«Во всем мире обсуждается проблема, что мы за дороги платим способом, изобретенным 110 лет назад, — акцизами в цене топлива. Двигатели стали гораздо более эффективными, мы тратим меньше топлива и платим меньше налогов. Также появились законные неплательщики — водители машин на газу или электромобилей», — сказал он.

Блинкин напомнил, что дороги нужно содержать, а источник для этого становится слабее. Поэтому стали обсуждать, чем заменить взимание средств.

«Наиболее популярный в мире инструмент — когда технологии измеряют пробег и за каждый километр берется плата. На Садовом кольце будет дороже, в другом месте — дешевле. Если на маленьком автомобиле — копеечка, если на фуре — много копеечек», — добавил член ОП при ведомстве.

Специалист сравнил нововведение с работающей в России системой «Платон» для большегрузов массой более 12 тонн.

«Система „Платон“ — эксперимент в таком же духе, но меньше по масштабу. В целом это сложный переход, придется менять Налоговый кодекс. От идеи до реализации очень далеко», — заключил Блинкин.

Сотрудник Института экономики транспорта Екатерина Решетова уточнила, что такую меру могут ввести, чтобы влиять на ситуацию с транспортом, чтобы проезд стал более свободным и комфортным. В предлагаемой концепции вся дорожная сеть становится платной, но различается тариф.

«Технически Москва может ввести платежи за километр пробега, это возможно. Другой момент: нужно, чтобы не было двойного налогообложения. В некоторых странах вычитают налоги из чеков, которые предоставляет водитель. Важный момент — понимать, для чего вводится плата. Если цель в разгрузке проблемных участков, то тариф вводится на них, чтобы регулировать трафик», — добавила она.

Ранее Блинкин заявил, что итоговая стоимость поездки будет зависеть от загруженности дорог.