«День здоровья» пройдет в трех округах Марий Эл

На следующей неделе жители трех округов Марий Эл смогут пройти медицинское обследование в рамках «Дня здоровья». Прием врачей будет организован в Килемарском, Новоторъяльском и Куженерском округах, написало ИА МариМедиа .

В Килемарском округе на базе Юксарского ФАПа с девяти до четырнадцати часов будут вести прием терапевт, гинеколог и невролог.

Жители Новоторъяльского округа могут посетить терапевта и гинеколога на территории Пектубаевского ФАПа. Флюорография также будет доступна с девяти до двенадцати часов.

Для детей будет организован «День здоровья» в Куженерской ЦРБ. С девяти до четырнадцати часов маленьких пациентов будут принимать аллерголог, кардиолог и эндокринолог из Детской республиканской клинической больницы.

По информации Минздрава, в остальных округах также будут работать врачи местных центральных районных больниц. Для посещения врачей необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.