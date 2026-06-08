Священник раскрыл смысл и главную задачу Петрова поста

Православные верующие во время Петрова поста смогут духовно собраться и приблизиться к идеалу святости апостолов Петра и Павла. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.

Петров пост начался 8 июня. В этом году он продлится 34 дня. Последний день поста приходится на 11 июля, а на следующий день православные отмечают праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых и назвали пост.

«Главная задача Петрова поста состоит в том, чтобы мы могли духовно собраться, получить правильный молитвенный настрой. Только в этом случае мы достигнем верных результатов и по окончании Апостольского поста получим от Бога, как сказано в песнопении, „Петрову твердость и Павлов разум“», — подчеркнул священник.

Он пояснил, что апостол Петр через покаяние преодолел опыт предательства. Он проявил не только упорство, но также силу разума и твердость веры, что важно в духовной жизни. Вот и смысл Петрова поста в том, чтобы человек смог приблизиться к идеалу святости святых апостолов Петра и Павла.

Ранее врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что верующим во время Петрова поста будет нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но рыба разрешена по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам.