День флага России отметили массовым автопробегом в Херсонской области

Массовый автопробег в честь Дня российского флага прошел в Херсонской области

Жители Херсонской области вместе со всей страной отмечают День российского флага. В честь праздника в регионе прошел массовый автопробег.

Колонна машин с российскими триколорами проехала по улицам города Геническа. Во время поездки некоторые участники размахивали флагами из открытых люков автомобилей.

В автопробеге приняли участие сотрудники Следственного комитета и МЧС, а также «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы»,

Ранее представители национального центра «Россия» рассказали о значимости флага РФ. Бело-сине-красный триколор — символ единства, национальной идентичности российского народа, а также он служит напоминанием о богатой истории и культуры страны.