Демина назначили врио ректора БФУ имени Канта

Проректор по научной работе Максим Демин стал временно исполняющим обязанности ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

Демин является кандидатом физико-математических наук и автором 28 научных публикаций.

Ранее правоохранители задержали в Калининграде ректора БФУ Александра Федорова по подозрению в растрате. По версии следствия, подозреваемый издавал приказы о выплате работникам за интенсивность труда, а его заместитель забирала деньги обратно. Суд вынес решение о его аресте до 8 сентября 2024 года.

Федоров возглавлял университет с 2019 года, до этого был ректором Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

БФУ имени Канта — один из шести университетов, где проходит пилотный проект по изменению уровней высшего образования.