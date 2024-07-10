Ректора Балтийского федерального университета отправили за решетку на два месяца

СК: ректор БФУ имени Канта Александр Федоров пробудет в СИЗО до 8 сентября

Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение об аресте ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова. Об этом сообщил Следственный комитет по Калининградской области.

В отношении ректора БФУ имени Канта и его заместителя Елены Мялкиной возбудили уголовное дело. Александр Федоров пробудет в следственном изоляторе до 8 сентября 2024 года.

«Они (Федоров и Мялкина — прим. ред.) подозреваются в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения», — отметили в СК.

По версии следствия, подозреваемый издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, а его заместитель забирала деньги обратно. Используя незаконную схему, они присвоили себе 18 миллионов рублей.

Александра Федорова арестовали 9 июля. По предварительной информации, он получил взятку в размере 700 тысяч рублей.