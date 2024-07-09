Ректор Балтийского федерального университета попался на взятке

Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, сумма взятки составила около 700 тысяч рублей. На месте работают следователи.

Официальных комментариев от прокуратуры или Следственного комитета пока не поступало. Информации на сайте вуза о произошедшем также нет.

Федоров возглавляет университет с 2019 года, до этого был ректором Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Является доктором философских наук.

Ранее в Новочеркасске передали в суд дело преподавателя, которого обвинили в получении взяток от студентов.