Ректор Балтийского федерального университета попался на взятке

Shot: ректора БФУ имени Канта заподозрили в получении взятки

Фото: РИА «Новости»

Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, сумма взятки составила около 700 тысяч рублей. На месте работают следователи.

Официальных комментариев от прокуратуры или Следственного комитета пока не поступало. Информации на сайте вуза о произошедшем также нет.

Федоров возглавляет университет с 2019 года, до этого был ректором Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Является доктором философских наук.

Ранее в Новочеркасске передали в суд дело преподавателя, которого обвинили в получении взяток от студентов.

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