Делимханов пообещал защитить Wildberries от рейдеров

Фото: РИА «Новости»

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Без всяких сомнений, все поручения <…> главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на 100%. Мы доведем все до конца», — написал он.

До этого чеченский лидер после встречи с бизнесменом Владиславом Бакальчуком — мужем основательницы Wildberries  — поручил Делимханову разобраться в ситуации с объединением маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров назвал случившееся «откровенным и наглым рейдерским захватом».

При этом сама Татьяна Бакальчук не согласилась со словами главы Чечни и заявила о разводе с мужем. Также она отметила, что предварительно согласовала с Владиславом объединение с Russ. Супруг Татьяны рассказал, что она отстранила его от управления компанией.

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