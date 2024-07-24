Делимханов пообещал защитить Wildberries от рейдеров

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Об этом он заявил в своем Telegram-канале .

«Без всяких сомнений, все поручения <…> главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на 100%. Мы доведем все до конца», — написал он.

До этого чеченский лидер после встречи с бизнесменом Владиславом Бакальчуком — мужем основательницы Wildberries — поручил Делимханову разобраться в ситуации с объединением маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров назвал случившееся «откровенным и наглым рейдерским захватом».

При этом сама Татьяна Бакальчук не согласилась со словами главы Чечни и заявила о разводе с мужем. Также она отметила, что предварительно согласовала с Владиславом объединение с Russ. Супруг Татьяны рассказал, что она отстранила его от управления компанией.