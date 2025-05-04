Дельфина со связанными клювом и хвостом нашли у берегов Балаклавы в Крыму

Молодого дельфина-белобочку со связанным клювом и хвостом заметили у берегов Балаклавы. Животным занимаются волонтеры, сообщил Telegram-канал «Mash на волне» .

Дельфина заметили отдыхающие на яхте. По словам очевидцев, хвост и клюв животного были обмотаны леской, она вросла в мягкие ткани. Туристам не удалось самостоятельно снять леску, она оборвалась.

Дельфином занялись волонтеры. По словам специалистов, дельфин проявляет активность, есть шанс на выживание.

В марте на побережье Краснодарского края обнаружили 22 мертвых дельфина. По словам специалистов центра «Дельфа», это связано с наступлением сезона выбросов китообразных, который обычно длится в Черном море с марта по июнь.

Эксперты считают, что крушение танкеров в Черном море приведет к гибели сотен дельфинов, последствия происшествия только предстоит оценить. За первый месяц погибло более 60 особей, и это только те, кого выбросило на берег.