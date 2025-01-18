«Потеряем сотни дельфинов». Какими будут последствия разлива мазута в Черном море

Крушение танкеров в Черном море приведет к гибели сотен дельфинов, последствия происшествия только предстоит оценить. Об этом 360.ru рассказал эколог Анатолий Баташов.

«За месяц нашли только около 60 погибших дельфинов. Примерно 20 — только те, которых обнаружили на берегу. Сколько находится в море погибших дельфинов, одному богу известно. Повреждена кормовая база, погибло много моллюсков. Все это оказалось загашено. Это часть питательной среды для дельфинов», — заявил он.

Баташов добавил, что первый выброс мазута пришелся на Бугазскую косу. Люди там собирают мазут и загрязненный песок с побережья, но это лишь видимая часть пятна, еще большая часть утонула у побережья. Дельфины находятся в токсичной среде, шансы остаться здоровыми, плавая в этом районе, у них невысоки, отметил эколог.

«Мазут не дает пленки, которая попадает в легкие и забивает их. Тем выше шансы дельфинов остаться здоровыми. Но, скорее всего, мы потеряем сотни дельфинов. Интоксикация накапливается долго, потому что это крупное существо. Последствия аварии будем ощущать продолжительное время. Дай бог, чтобы у дельфинов все было хорошо», — добавил эколог.

Ранее стало известно, что почти 14 тонн мазута собрали у кормы потерпевшего крушение танкера.