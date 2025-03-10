Больше 20 мертвых дельфинов нашли на побережье Кубани в первую неделю марта

На побережье Краснодарского края за первую неделю марта 2025 года обнаружили 22 мертвых дельфина. Об этом сообщил научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» в своем Telegram-канале.

Количество случаев резко увеличилось по сравнению с февралем. По словам специалистов, это связано с наступлением сезона выбросов китообразных, который обычно длится в Черном море с марта по июнь.

«Причин несколько — рыболовные сети, ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и связанное с ними большее загрязнение моря. В этом году напряженности добавляют последствия от разлива мазута», — пояснили в центре «Дельфа».

Ранее стало известно, что в песке очищенных от мазута пляжей Анапы обнаружили опасный канцероген — бензапирен. Концентрация вещества на побережье в 21,5 раза превышает допустимую норму.