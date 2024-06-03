Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас

Делегация Кубы во главе с вице-премьером примет участие в ПМЭФ

Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрибас возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве республики в Москве.

«Мы планируем, что на мероприятие приедет делегация во главе с вице-премьером Рикардо Кабрисасом», — заявили в дипломатическом представительстве Кубы в российской столице.

ПМЭФ в этом году пройдет в период с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Ранее стала известна полная деловая программа мероприятия.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании в рамках ПМЭФ, которое запланировали на пятницу, 7 июня.

В понедельник также стало известно, что ПМЭФ посетит президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Свое решение он объяснил желанием поддержать Россию в условиях санкционного давления.