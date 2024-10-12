«Декольте до колен». Зрители ушли с концерта группы «Soprano Турецкого» в Тюмени

Выступление группы «Soprano Турецкого» в тюменской филармонии понравилось не всем зрителям. Ожидавшие академического вокала покинули зал, не дождавшись окончания концерта. В беседе с изданием 72.Ru зрители пояснили, что больше всего их возмутили платья с голыми ягодицами, а также репертуар группы.

Одна из возмущенных посетительниц концерта пожаловалась, что ушла, когда услышала исполнение известной среди любителей шансона песни «Мурка».

«В блестящих платьях голыми ягодицами крутят. Орут, верещат. И все время спинами стоят к зрителям. Декольте до колен. На них только молоденьким мальчикам можно посмотреть, но не слушать», — заявила собеседница.

Она добавила, что рядом с ней сидел победивший на конкурсе по вокалу мальчик вместе с мамой. Билет ему подарила музыкальная школа. Он тоже сильно удивился увиденным и услышанным в ходе концерта.

Возмущенная женщина добавила, что с таким репертуаром нужно «петь в кабаках», не использовать для этого сцену филармонии.

В начале июня зрители массово ушли с концерта певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске. По словам очевидцев, исполнительница вышла на сцену в неадекватном состоянии и даже не открывала рот, когда играла фонограмма. Сама артистка объяснила свое поведение влиянием антидепрессантов, которые она начала применять. Психиатр и нарколог Василий Шнуров заявил, что лекарства не могли привести к такому эффекту.