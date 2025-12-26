Резиденцию Деда Мороза в Наташинском парке в Люберцах признали лучшей в Подмосковье

Резиденцию Деда Мороза в Наташинском парке Люберец признали лучшей в этом новогоднем сезоне в Подмосковье. Мероприятие организовала некоммерческая организация «МосОблПарк» при участии представителей парковых территорий Московской области.

Церемонию награждения провели в рамках конкурса «Дед Мороз рекомендует».

«В номинации „Где оживает волшебство“ за лучшую резиденцию Деда Мороза в новогоднем сезоне 2025–2026 гг. дипломом „Дед Мороз рекомендует“ награжден Наташинский парк. Также Дирекции парков городского округа Люберцы вручили благодарственное письмо „За добросовестный труд, организацию эффективного рабочего процесса, комплексное развитие парковых территорий и достижение хороших результатов“», — сообщили в Дирекции парков городского округа Люберцы.

Резиденция Деда Мороза будет работать в Наташинском парке в Люберцах до конца декабря. В выходные здесь пройдет интерактивная программа для детей.