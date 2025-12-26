Общеобластные праздничные программы проведут в парках Подмосковья 2 и 7 января

Общеобластные мероприятия «Новый год в Подмосковье» и «Рождество в Подмосковье» пройдут 2 и 7 января. Присоединиться к ним приглашают всех желающих.

Посетителей более чем 80 парков региона 2 января ждут интерактивные представления, встречи со сказочными героями, концерты и зимние забавы.

Так, в Городском парке Шаховской можно будет посетить резиденцию Деда Мороза и выставку «Княгиня Шаховская», а в парке Каширы — принять участие в массовом катании на коньках и творческих мастер-классах.

В мытищинском парке Мира гостей ожидают танцевальный флешмоб и интерактивная программа с главным зимним волшебником.

Праздничная эстафета продолжится 7 января мероприятием «Рождество в Подмосковье».

В этот день в зонах отдыха запланированы особые активности, посвященные традициям праздника. В парке культуры и отдыха в Жуковском гостей встретят концертной программой, народными забавами под гармонь и научат создавать рождественских ангелов.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде можно будет увидеть представление «Вертеп», посетить выставку елочных игрушек и расписать праздничный шар.

Раменский городской парк предложит гостям семейные эстафеты, мастер-класс по созданию открыток и выступления звонарей.

На некоторых площадках будут работать уютные зоны с очагом и самоварные станции.