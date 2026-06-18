Дачники раскрыли эффективные методы борьбы с испанскими слизнями

«Вести»: дачники приманивают испанских слизней на пиво и ловят на прищепки

Дачники избавляются от испанских слизней несколькими способами — посыпают места их скоплений солью, ловят вредителей на пиво и бельевыми прищепками. Об этом они рассказали ИС «Вести» .

Дачники пожаловались, что эти вредители съедают всю зелень. У одного из них вообще ничего не взошло из-за них.

«Это гадость, она съедает все на корню. Особенно любят, когда… нежные лепесточки там. И едят, съедают все. Я в прошлый год пересеял три раза, а толку никакого», — рассказал второй.

Чтобы приманить слизней, они используют пиво, так как вредителей привлекает запах дрожжей и хмеля. Кроме того, используют химические препараты.

Еще в мае биолог Михаил Воробьев предупреждал, что после спада жары можно ожидать массового нашествия испанских слизней на дачные участки. Когда падает температура, они начинают дольше задерживаться на поверхности.