Биолог Воробьев спрогнозировал массовое нашествие испанских слизней

Когда жара пойдет на спад, можно ожидать новое массовое нашествие испанских слизней на дачные участки. Об этом сообщил биолог Михаил Воробьев в беседе с Life.ru .

По его словам, сейчас у этих вредителей комфортные условия для жизни: они активно питаются и выходят на участки, хотя днем их почти не видно.

«Они остались с нами, как и прежде. Мы будем с ними бороться, и в этом будет заключаться смысл нашей дачной жизни», — отметил эксперт.

Длина испанских слизней может достигать 15 сантиметров, поэтому своим видом они нередко пугают дачников. Специалист подчеркнул, что с падением температуры и ослаблением солнечной активности слизни начнут задерживаться на поверхности дольше, добавил телеканал «Санкт-Петербург».