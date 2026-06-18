Дачникам объяснили правила возврата растений в магазин

Дачники могут вернуть купленные растения, если у товара выявили недостатки. Саженцы хорошего качества обменять или сдать обратно не получится. Об этом представители Роспотребнадзора сообщили в беседе с РИА «Новости» .

В ведомстве отметили, что с началом дачного сезона покупка растений для огородов и домашнего выращивания стала особенно актуальной. Если покупатель обнаружил проблемы с товаром — он может предъявить продавцу требования по закону о защите прав потребителей.

Речь идет о случаях, когда у растения есть признаки заболевания, поражения вредителями или механические повреждения. Также обратиться для обмена или возврата можно в случае, если состояние саженца или другого растения ухудшилось во время перевозки.

«При обнаружении недостатков товара потребитель вправе по своему выбору потребовать замены товара, уменьшения цены, возврата уплаченной суммы», — уточнили в Роспотребнадзоре.

При этом растения хорошего качества не подлежат обмену или возврату. Если продавец отказался решать вопрос, покупателю рекомендуют сначала направить письменную претензию. Если и после этого спор не урегулировали — дачник должен обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее юрист напомнил россиянам, что покупатель может вернуть в магазин некачественный продукт даже без упаковки. Это право сохраняется и после того, как часть товара уже употребили.