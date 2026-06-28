Чудо в Подмосковье. Милого лисенка спасли от страшной гибели: успели в последний момент

Специалисты парка-приюта «Земля прайда» спасли лисенка, пострадавшего в результате наезда автомобиля. Животное обнаружили на обочине дороги в тяжелом состоянии, о деталях происшествия пресс-служба организации сообщила в официальном телеграм-канале .

Похоже, лис оставался без помощи как минимум несколько часов. Сам уйти в лес он не мог, удар автомобиля сломал животному обе задние лапы.

Ветеринарам лисенка передали прохожие. Специалисты осмотрели зверя, стабилизировали его состояние и приняли решение проводить операцию.

Чтобы не подвергать раненого лиса лишнему стрессу, все переломы решили устранить в ходе одной процедуры. Ветеринары установили современные фиксирующие пластины, самый сложный перелом дополнительно закрепили с помощью аппарата внешней фиксации.

Сотрудники парка надеются, что лис выживет. Лечебный процесс займет значительное количество времени, после этого последует еще не менее долгий этап реабилитации.

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