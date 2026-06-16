Россиянам рассказали, что делать при встрече с лисой

Инфекционист Мескина: при встрече с лисой нужно избегать любого контакта

При встрече с лисой человеку нужно избегать любого контакта. Об этом 360.ru сообщила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, эти животные являются одними из самых частых переносчиков бешенства в природе.

«Никакого контакта с лисицами быть не должно. Сейчас животные стали хитрее, выходят к людям для того, чтобы прокормиться возле них, но нельзя гарантировать, что они не заражены бешенством», — сказала врач.

По словам профессора, опасность несут в себе не только укусы лисицы, но и ее слюна. Через нее смертельно опасный вирус также может передаться человеку.

Если контакта избежать не удалось, нужно немедленно промыть ранку или кожный покров водой с мылом, а после обязательно обратиться в больницу.

Подробнее о мерах предосторожности при встрече с лисами читайте в нашей статье.