«Чтобы лысым ходил, позорник». Милонов призвал обривать зацеперов налысо

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал обривать зацеперов налысо, чтобы вызывать у них чувство стыда. Такое заявление он сделал в эфире телеканала НТВ .

«Чтобы эти люди не покупались на дешевую рекламу. Обязательно сажать их на 15 суток, а еще стричь налысо. Чтобы лысым ходил, позорник», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что часть мозга, отвечающая за ответственность, формируется позже, чем та, что вызывает выработку адреналина.

Хочется спросить у этих поющих рэперов и прочих потребителей огромного количества денег: «А вот хоть кто-нибудь из вас, кроме рекламы каких-то сомнительных вещей, не дай бог, онлайн-казино, вообще озаботился, чтобы сказать со своей трибуны: „Зацеперство — это кринж. Зацеперство — это плохо. Зацеперство — это для лузеров“?» — возмутился Милонов.

Ранее в Московской области, неподалеку от Наро-Фоминска, погиб подросток-зацепер. Тело 14-летнего школьника обнаружили на мосту через Нару. Перед гибелью он пытался забраться на электричку Москва — Калуга.

В начале сентября в Москве умер еще один подросток-зацепер. Он залез на крышу электрички на Ярославском направлении и получил удар током. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.