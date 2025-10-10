Погибший в Наро-Фоминске зацепер-подросток попал на видео

Вечером 10 октября в Московской области, неподалеку от Наро-Фоминска, погиб подросток-зацепер. Об этом сообщил источник 360.ru.

Тело 14-летнего юноши нашли на мосту через реку Нару. Перед смертью он пытался подняться на электричку, следовавшую из Москвы в Калугу.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительной информации, также пострадала девушка-зацепер. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.

В начале сентября еще один подросток-зацепер погиб в столице. Он забрался на крышу электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги и получил удар током.