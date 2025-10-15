Самый дорогой дом нашли в Подмосковье. Сколько просят за пять гектаров и корт

Дом за восемь миллиардов рублей нашли в списке продающихся в Подмосковье

Самый дорогой загородный дом из выставленных на продажу в Подмосковье находится на Минском шоссе и оценивается в 8,1 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС .

За эти деньги покупатель получит особняк площадью 1,4 тысячи квадратных метров и пять гектаров земли. Там есть гаражи, гостевые дома, спа-комплекс, а также спортзал с бассейном и теннисным кортом.

Второе место с оценочной стоимостью в шесть миллиардов занимает резиденция на Рублево-Успенском шоссе на участке площадью 0,7 гектара. При этом сам дом почти втрое больше по площади, а на территории есть даже 3D-симулятор для гольфа.

Ранее телеведущая Ксения Собчак устроила вечеринку в честь новоселья в квартире в центре Москвы. В недвижимость, расположенную в особняке начала XX века, журналистка вложила более миллиарда рублей.