«Что и требовалось доказать». Глава Коркина подала в отставку

Глава Коркина Наталья Лощинина подала в отставку после убийства таксистки и погромов в городе. Мнение об увольняющейся градоначальнице высказал в комментарии 360.ru местный житель Иван.

«Идут изменения хоть какие-то. А то было полное бездействие», — отреагировал он.

Иван добавил, что в городе начались проверки по всем заявлениям о конфликтах с цыганами, по которым ранее не давали хода делам. Также в больницах и отделениях ГАИ исчезли очереди.

«Что и требовалось доказать — сама глава убежала. Не в первый раз уже: [когда] беда какая-то с городом случается — либо [мэра] нету, либо она когда-то потом приезжает», — отметил собеседник 360.ru.

В Коркине составили уже больше 30 административных протоколов против цыган. Порядок в городе обеспечивают свыше 400 сотрудников полиции и Росгвардии.

Погромы начались после того, как в Коркине зарезали женщину, зарабатывавшую извозом. Последний рейс она совершила из района, где жили цыгане, и в преступлении обвинили 17-летнего выходца из табора, которого арестовали на два месяца. Сын погибшей пожелал убийцам умереть.