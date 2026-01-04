Число осужденных женщин в России превысило 42 тысячи за полгода

В России за первое полугодие 2025 года были осуждены больше 42 тысяч женщин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения Верховного суда.

Обвинительные приговоры им уже вступили в законную силу.

По сравнению с предыдущим годом показатель немного вырос. За первые шесть месяцев 2024-го в России осуждены были больше 40,4 тысячи представительниц слабого пола.

Ранее стало известно, что блогершу Елену Блиновскую, осужденную за неуплату налогов на пять лет колонии, перевели в ИК-1 во Владимире. Знаменитость отбывает наказание в поселке Головино.

После ее перевода в исправительном учреждении усилили досмотр.