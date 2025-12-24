Во владимирской ИК-1 ужесточили досмотры из-за Елены Блиновской

После перевода Елены Блиновской в ИК-1 во Владимире усилили досмотр. Родственники заключенных теперь стоят в очереди четыре часа, чтобы отдать передачи, сообщил Mash .

В тюремном порядке начались сбои месяц назад, когда блогершу перевели в колонию № 1 в поселке Головино во Владимирской области. Если раньше годами свои курьеры собирали передачки за деньги быстро и без проблем, то сейчас время ожидания для досмотра увеличилось с часу до четырех, отметили журналисты.

Особенно внимательно проверяют сим-карты, пейджеры, телефоны и медикаменты. За последние две недели количество жалоб на колонию увеличилось на 40%. Правила остались прежними, изменилось только одно — перевод Блиновской.

В ФСИН заявили, что официальных претензий к работе учреждения нет. Сотрудники обладают всеми навыками для выполнения обязанностей и несения службы. Родственники осужденных планируют подать коллективное заявление в прокуратуру.

Весной блогера осудили на пять лет колонии за неуплату налогов. Ее также обвинили в отмывании денег и незаконном использовании платежных средств.

В октябре Арбитражный суд Москвы вернул Блиновской права на компанию «Сады Адыгеи». Сделка по передаче долей третьим лицам была признана недействительной. Номинальная стоимость бизнеса оценивалась в 10 тысяч рублей, реальная — в 21 миллион.