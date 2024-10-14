Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября

В начале ноября россиян ждет короткая неделя из четырех рабочих дней в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Рабочая неделя продлится с 5 по 8 ноября, но зато на предшествующей неделе россиянам придется работать шесть дней — с 28 октября по 2 ноября.

Россиян предупредили, что статья 153 Трудового кодекса РФ предусматривает двойную оплату или предоставление дополнительного дня отдыха в качестве компенсации за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

Ранее бизнес-психолог Марина Гогуева рассказала, кому может не подойти четырехдневный график работы. По ее словам, при плотном графике и определенном объеме заданий на неделю не стоит переходить с пятидневной рабочей недели на сокращенную, чтобы не работать на износ.

При этом Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявлял, что такой переход стал бы большим плюсом для россиян. По его словам, такая трудовая реформа повысила бы эффективность труда.