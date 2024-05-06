Психолог Гогуева: людям с определенным объемом работы нет смысла переходить на четырехдневку | 360°

Общество 06 мая 2024, 13:26 Психолог Гогуева: людям с определенным объемом работы нет смысла переходить на четырехдневку

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Бизнес-психолог Марина Гогуева в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что далеко не каждому человеку подойдет четырехдневный график работы. Особенно это касается сотрудников, у которых есть определенный объем заданий на неделю.

В России неоднократно поднимается вопрос о переходе с пятидневной рабочей недели на четырехдневную.

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«Если работа насыщенная и график настолько плотный, что человек за пять дней еле успевает выполнить свои задачи, то четыре рабочих дня для него будут очень сложными. Он будет работать на износ», — пояснила эксперт.

Увеличение продолжительности рабочего дня при четырехдневной неделе может негативно отразиться на здоровье сотрудников и их качестве жизни. Такой переход целесообразен лишь при свободном графике работы, добавила психолог.