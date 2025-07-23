Четверть россиян сочли выращивание урожая на даче важным делом

Примерно каждый третий россиянин (40%) выращивает урожай на даче. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные ОК и ЮMoney.

«Около 40% опрошенных занимаются грядками и теплицей. 31% предпочитают купание в реке или бассейне, 29% — банные процедуры, а 21% увлекаются садом и ландшафтным дизайном. Спорт на даче интересуют 9% респондентов», — следует из результатов опроса.

В честь Дня дачника аналитики платформ выяснили мнение жителей России о садоводстве и отдыху на загородных участках.

Местом для отдыха дачу назвали 40% респондентов, а каждый пятый опрошенный посчитал ее местом для встреч с близкими. Примерно 11% участников опроса видят в загородном участке территорию для творчества или проведения пикников и праздников. Местом для работы дачу считают 18% респондентов.

Согласно данным опроса, выращивание урожая является важной частью жизни многих граждан. Приятное дополнение к отдыху в этом видят около 36% опрошенных, а 25% считают это важным делом. Равнодушными к огородным работам остались 39%.

Ранее в Сети появилось исследование о том, как россияне разделяют работу и отдых. Согласно опросу, примерно треть респондентов уходили в «отпуск по-тихому».