Lеvel Group: 32% россиян признались, что хотя бы раз совмещали рабочие задачи с отдыхом

Lеvel Group провел исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Оно показало, что треть россиян хотя бы раз совмещали рабочие задачи с отдыхом, не оформляя официальные выходные. Такой формат называется workcation.

Опрос выявил, что 32% россиян хотя бы раз уходили в «тихий отпуск», а 5% — делают это регулярно. 27% респондентов признались, что пробовали так отдыхать, но поняли, что им это не подходит. 13% хотели бы уйти в «отпуск по-тихому», но не могут из-за особенностей профессии или политики компании. И только 55% принципиально разделяют отдых и работу.

Среди тех, кто выбирает «тихий отпуск», больше всего миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет (60%). Также среди респондентов были россияне в возрасте 39–45 лет (21%), зумеры в возрасте 18–28 лет (14%) и сотрудники старше 45 лет (4%).

Более 90% руководителей не видят проблемы в таком формате работы. Из них 63% относятся нейтрально, главное, чтобы работа была выполнена в срок, а 29% реагируют на такую модель положительно. Только 8% работодателей настроены негативно и считают, что отдых должен быть отдельно от работы.